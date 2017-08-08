Из-за непотушенной сигареты.

В суд передано уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чебаркуля, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности 82-летнему соседу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла 5 января 2017 года. Пьяный обвиняемый уснул с непотушенной сигаретой. Загорелись вещи в квартире, а угарный газ через щели проник к соседям.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех жильцов, а надышавшегося дымом пенсионера госпитализировали. Спустя двое суток он скончался в больнице.

Обвиняемому грозит до 2 лет ограничения свободы.