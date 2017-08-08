×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чебаркулец пойдет под суд за гибель соседа07 августа в 17:45

  • Текст

Из-за непотушенной сигареты.

В суд передано уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чебаркуля, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности 82-летнему соседу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла 5 января 2017 года. Пьяный обвиняемый уснул с непотушенной сигаретой. Загорелись вещи в квартире, а угарный газ через щели проник к соседям.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех жильцов, а надышавшегося дымом пенсионера госпитализировали. Спустя двое суток он скончался в больнице.

Обвиняемому грозит до 2 лет ограничения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×