Замгубернатора Югры ответил перед следователями07 августа в 18:20
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За своих подчиненных-взяточников.
Заместитель губернатора Югры, директор департамента экономического развития региона Павел Сидоров принял участие в следственных действиях. 4 августа чиновника, чьи подчиненные обвиняются в коррупции, вызывали на допрос в окружное СУ СКР.
"Он был вызван в очередной раз в качестве свидетеля на допрос в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудников своего департамента. Ведутся плановые следственные действия. Видимо, по этому поводу у него и произошел в ведомстве разговор", - сообщила "Уралинформбюро"замдиректора департамента общественных и внешних связей правительства Югры Вера Царева.
Она отметила, что Павел Сидоров продолжает работу в штатном режиме.
Старший помощник руководителя окружного следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова не стала раскрывать подробности работы сыщиков с высокопоставленным чиновником, сославшись на тайну следствия.
Стоит напомнить, что следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении семи бывших сотрудников регионального департамента экономразвития. Их обвиняют в получении крупных взяток от представителей фирм на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2014-2016 годах сотрудники отдела лицензионного контроля получали взятки от коммерсантов за изготовление разрешительных документов на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений за реализацию алкоголя.
Также среди обвиняемых - житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве.
В настоящее время все уголовные дела объединены в одно производство.
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