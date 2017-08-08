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Против экс-главы Сургута завели 3 новых дела07 августа в 19:13

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О превышении полномочий.

В отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова возбуждено три новых уголовных дела по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные факты превышения обвиняемым должностных полномочий в период его нахождения в должности главы города. И в отношении него возбуждено 3 новых уголовных дела. Однако ход их расследования не комментируется в интересах следствия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

В мае 2016 года экс-главе Сургута предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. С бывшего чиновника взяли подписку о невыезде. По версии следствия, Попов задарма продал коммерческой организации 800 тысяч кубометров песка. Ущерб муниципалитету оценили в 46 миллионов рублей.

В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. По данным следствия, в 2014 году горадминистрация без торгов приобрела за 70 миллионов рублей здание для размещения детского сада. Однако строение оказалось никуда негодным и до сих пор не используется.

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