Против экс-главы Сургута завели 3 новых дела07 августа в 19:13
- Текст
О превышении полномочий.
В отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова возбуждено три новых уголовных дела по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные факты превышения обвиняемым должностных полномочий в период его нахождения в должности главы города. И в отношении него возбуждено 3 новых уголовных дела. Однако ход их расследования не комментируется в интересах следствия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.
В мае 2016 года экс-главе Сургута предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. С бывшего чиновника взяли подписку о невыезде. По версии следствия, Попов задарма продал коммерческой организации 800 тысяч кубометров песка. Ущерб муниципалитету оценили в 46 миллионов рублей.
В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. По данным следствия, в 2014 году горадминистрация без торгов приобрела за 70 миллионов рублей здание для размещения детского сада. Однако строение оказалось никуда негодным и до сих пор не используется.
Ранее по теме:
Экс-главе Сургута "шьют" новое дело
Ушедшему в отставку главе Сургута предъявили обвинение
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".