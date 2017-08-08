СКР возбудил дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Екатеринбурга, который приковал супругу к батарее. Он обвиняется в незаконном лишении человека свободы (п."г" ч.2 ст.127 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 6 августа 2017 года в квартире на Корепина. Женщина мешала мужу выпивать. Он приковал ее к батарее и избивал до приезда полицейских.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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