На 152 тысячи рублей.

В Перми пойдет под суд бывший замначальника угрозыска территориального отдела полиции, присвоивший себе краденые сотовые телефоны.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, в течение января 2015 - сентября 2016 года офицер "пробивал" через базы абонентские номера SIM-карт, работающих на краденых аппаратах. Затем он вызывал владельцев к себе и изымал устройства. При этом гаджеты он оставлял себе.

Всего экс-полицейский присвоил 16 сотовых телефонов общей стоимостью порядка 152 тысяч рублей.

Бывшему правоохранителю вменяется ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Дело направлено в суд.