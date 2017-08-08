Проводится проверка.

Днем 7 августа 2017 года в Златоусте задержали 50-летнюю местную жительницу, которая едва не зарезала мужа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, супруги выпивали. Во время застолья они поругались, и женщина пырнула 49-летнего мужчину ножом. Осознав, что наделала, она вызвала скорую помощь и поехала за мужем в больницу.

Проводится проверка.