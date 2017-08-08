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Суд отменил приговор экс-главе УФНС ЗауральяСегодня в 10:52

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Касьяненко остался под арестом.

8 августа 2017 года Курганский облсуд отменил приговор экс-начальнику налоговой службы Зауралья Юрию Касьяненко. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Касьяненко останется под стражей до 7 сентября.

Уголовное дело против бывшего налоговика возбудили в августе 2016 года. По версии следствия, он покрывал фирму, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей. Касьяненко заключил досудебное соглашение, дело рассматривали в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока по вменяемой статье - прим.ред.).

В конце июля 2017 года Касьяненко был приговорен к 3 годам колонии общего режима за превышение полномочий.

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