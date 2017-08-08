Он управлял авто "под мухой".

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, признав его виновным в смертельном ДТП. Он проведет 4 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла в конце октября 2016 года на 76-м километре трассы Оса - Чернушка. Пьяный подсудимый за рулем Lada Priora протаранил асфальтоукладчик. Его 31-летний пассажир скончался на месте.