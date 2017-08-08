Виновным грозит 3 года колонии.

По факту гибели младенца в больнице Ишима возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

15 июня 2017 года в перинатальном центре Областной больницы №4 родился мальчик. Спустя некоторое время младенца перевели в реанимацию из-за того, что он плохо дышал. 18 июля ребенок скончался от врожденного комбинированного порока сердца.

Следователи установили, что врачи не выявили это заболевание на стадии беременности. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.