За надругательство над 3 девочками.

Суд вынес приговор жителю Альменевского района, признав его виновным в надругательстве над 3 несовершеннолетними девочками. Он проведет 20 лет в колонии строгого режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, мужчина неоднократно насиловал девочек с 2009 по 2016 годы. Один из эпизодов был совершен в Челябинской области в 2015 году. Возраст несовершеннолетних не уточняется.