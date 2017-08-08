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Начался судебный процесс по делу УлюкаеваСегодня в 14:18

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Обвиняемого в получении крупной взятки.

Замоскворецкий суд Москвы 8 августа 2017 года приступил к рассмотрению дела экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Предварительные слушания проходят в закрытом режиме, сообщают федеральные СМИ. На них, как ожидается, будет принято решение по мере пресечения бывшему министру. В соответствии с предыдущими судебными решениями, экс-чиновник содержится под домашним арестом.

До начала процесса Улюкаев успел ответить на вопрос журналистов, признает ли он свою вину. "Нет, конечно", - заявил он.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", бывшего министра обвиняют во взяточничестве. Его задержали в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов. По данным следствия, это часть взятки от "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти". Расследование дела заняло всего полгода.

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