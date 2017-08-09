После материала "Уралинформбюро".

Проверка югорского окружного фонда развития жилищного строительства "Жилище", проведенная после опубликования материала "Уралинформбюро" "Хилое "Жилище" губернатора Комаровой", спровоцировала возбуждение уголовного дела. Как сообщили агентству в следственном управлении УМВД России по региону, неправомерные действия бывшего руководителя нанесли организации существенный вред.

"По результатам проверки по данному факту 6 июля 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголового кодекса РФ (Злоупотребление полномочиями - прим.ред.)", - пояснили в ведомстве.

Фамилия фигуранта уголовного дела и сумма ущерба не раскрываются в интересах следствия. Однако известно, что проверка коснулась не только бывшего, но и действующего руководства фонда, включая нынешнего исполнительного директора "Жилища" Андрея Шаламова.

Кроме того, приставы наложили арест на счета структуры. Правительственная стройорганизация больше не вправе распоряжаться средствами, имеющимися на балансе. Требования к счетам предъявлены в рамках исполнительного производства в соответствии с законодательством РФ, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по ХМАО-Югра.

"В соответствии со ст.64 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы о предоставлении информации о наличии у должника движимого и недвижимого имущества, а также в банки и иные кредитные организации о наличии счетов и ценных бумаг. В результате установлен расчетный счет, открытый на имя должника. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в соответствии со ст.70 ФЗ "Об исполнительном производстве", - пояснили в пресс-службе УФССП по ХМАО-Югре.

Фонд "Жилище" был учрежден правительством автономного округа для реализации региональных жилищных программ, строительства комфортного жилья эконом-класса, а также объектов инженерной инфраструктуры и социально-культурного назначения.

В начале 2017 года окружная счетная палата выявила многочисленные нарушения, связанные в числе прочего с неэффективным расходованием средств и большими долгами по кредитам.

После этого губернатор Наталья Комарова анонсировала прекращение работы фонда. Впрочем, "хозяйка Югры" отметила, что закроется он не раньше, чем будут завершены все начатые проекты.

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