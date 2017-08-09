Под подписку о невыезде.

44-летнего жителя Екатеринбурга, приковавшего жену к батарее, оставили под подпиской о невыезде.

"Такая мера пресечения была избрана сразу же, так как преступление, в котором он обвиняется, не относится к тяжким", - пояснил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел 6 августа 2017 года в квартире на Корепина. Обвиняемый выпивал с приятелем, а его 27-летняя супруга мешала им. Тогда мужчины приковали девушку к батарее и начали ее избивать.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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