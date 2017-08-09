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Контеева из-за болезни перевели в екатеринбургскую ИК-208 августа в 15:54

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На обследование.

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева перевели из нижнетагильской ИК-5 в колонию Екатеринбурга. Это связано с тяжелой болезнью экс-чиновника.

"Это уже второй перевод Виктора Владимировича. В мае этого года состояние его здоровья ухудшилось, он написал заявление на обследование. Из-за того, что в ИК-5 не было технической возможности сделать это в полном объеме, его перевели в Екатеринбург. В ИК-2 Виктор Владимирович провел 5 дней, ему назначили курс лечения и отправили обратно в ИК-5. Но там опять же из-за технических проблем не было возможности закончить лечение. Поэтому в конце июля его вновь перевели в екатеринбургскую колонию, уже без всяких заявлений", - рассказала "Уралинформбюро" представитель экс-чиновника Илона Стародубцева.

Чем конкретно болен Контеев не уточняется по этическим соображениям. Известно лишь, что у него несколько заболеваний.

11 июня 2014 года Курганский облсуд признал Контеева виновным в убийстве, вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сопряженным с вымогательством. Его отправили в колонию строгого режима на 18 лет, а также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

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