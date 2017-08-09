Домашний.

Замоскворецкий суд Москвы в ходе предварительных слушаний продлил на полгода срок домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву. Он пробудет в четырех стенах до 27 января 2018 года, пишут федеральные СМИ.

Также назначена дата первого заседания по существу - 16 августа. Суд будет проходить в открытом режиме.

Как ранее писало "Уралинформбюро", Улюкаева обвиняют во взяточничестве. Экс-министра задержали в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов от "Роснефти". По данным следствиям, это была часть от 2-миллионной взятки. За эти деньги нефтяники рассчитывали на положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти".

Бывший чиновник вину не признает.

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