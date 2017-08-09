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Перевозивший людей в багажнике тюменец сел на 5 лет08 августа в 18:31

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За гибель двух человек.

Суд вынес приговор 30-летнему жителю поселка Коммунар (Исетский район), признав его виновным в гибели двух человек в ДТП. Он проведет 5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранним утром 24 июня 2017 года пьяный обвиняемый взял к себе в Chevrolet Cruze 8 пассажиров из кафе. Двое из них ехали в открытом багажнике. На одной из улиц иномарку занесло, и она протаранила столб. От удара выпали пассажиры из багажника. Они скончались на месте.

Ранее по теме:
Двое тюменцев после ДТП выпали из багажника иномарки и погибли

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