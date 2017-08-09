×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Асбестовском ГО на тренировке по боевому искусству умер подросток08 августа в 19:13

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

8 августа 2017 года в Асбестовском ГО на территории детского лагеря во время тренировки по боевому искусству умер 16-летний подросток.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по городу Асбест областного СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Сейчас на месте работают следователь районного отдела СКР по Свердловской области, судебный медицинский эксперт и полиция.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×