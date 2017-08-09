В Асбестовском ГО на тренировке по боевому искусству умер подросток08 августа в 19:13
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Возбуждено уголовное дело.
8 августа 2017 года в Асбестовском ГО на территории детского лагеря во время тренировки по боевому искусству умер 16-летний подросток.
Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по городу Асбест областного СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Сейчас на месте работают следователь районного отдела СКР по Свердловской области, судебный медицинский эксперт и полиция.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР.
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