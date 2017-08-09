На протяжении 5 месяцев.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в изнасиловании малолетней падчерицы. Он проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Мужчина насиловал девочку с декабря 2016 по апрель 2017 года. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям - п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование малолетней) и п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней).

В ходе расследования дела к дисциплинарной ответственности привлекли двух полицейских.