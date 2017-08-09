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Прокуратура требует накинуть срок челябинской учительнице за торговлю спайсомСегодня в 11:03

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Апелляция поступила в суд.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему учителю физкультуры челябинской гимназии №63 Ларисе Мельковой, которую отправили за решетку за торговлю курительной смесью. Жалоба поступила в Калининский райсуд Челябинска, сообщила "Уралинформбюро" консультант суда Лариса Аверьянова.

46-летнюю учительницу задержали утром 12 марта 2017 года в маршрутке. При себе у нее был сверток со спайсом. Ее сдали клиенты-ученики. На суде Мелькова заявила, что занялась наркоторговлей из-за нехватки денег.

24 июля женщину приговорили к 7,5 года колонии общего режима. С вердиктом не согласился гособвинитель, посчитав его слишком мягким.

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