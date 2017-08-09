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Гибель южноуральца после угроз коллекторов вылилась в "уголовку"Сегодня в 11:35

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Спустя 2 года после трагедии.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства мужчины, который накопил внушительный долг перед микрофинансовыми организациями. Семья погибшего подала заявление на банкротство, передает "Уралинформбюро".

"По факту доведения коллекторами до самоубийства южноуральца возбуждено уголовное дело спустя 2 года, после вмешательства Общероссийского народного фронта. Надеюсь, виновные понесут ответственность по всей строгости закона. На сегодня мы занимаемся решением финансовых проблем вдовы, инициирована процедура банкротства. Вероятно, пройти процедуру банкротства придется и дочери покончившего с жизнью, поскольку все долги перешли на нее. Дочь - инвалид первой группы. Кредиторы через суд претендуют на ее имущество", - написал на своей странице в Facebook член ОНФ Вячеслав Курилин.

Долг мужчины составляет около миллиона рублей. Он обращался к правоохранителям, однако ему не помогли. Тогда южноуралец решился на отчаянный шаг.

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