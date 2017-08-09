Связал и обокрал.

Курганский городской суд признал виновным 30-летнего жителя Уфы в гибели его подруги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

29 января женщина после ссоры попыталась выгнать сожителя из дома. Преступник повалил ее на пол и избил ногами, от чего позднее женщина скончалась. Уходя мужчина связал подруге руки и ноги - чтобы она не смогла вызвать полицию. Он также похитил 2 мобильных телефона и 5000 рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 9,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить 2 миллиона рублей матери погибшей.