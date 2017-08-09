И потратил их на онлайн-казино.

Шадринский райсуд вынес приговор бывшему заведующему салона сотовой связи "ПроСвязь", признав его виновным в хищении 5,7 миллиона рублей. 36-летний Андрей Беляев проведет 3 года 10 месяцев в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Беляев, работая в салоне связи, знал специфику формирования выручки и сдачи ее в банк. С декабря 2014-го по март 2015 года он предоставлял собственнику поддельные документы, а деньги клиентов присваивал. "Выручку" он тратил на погашение кредитов и игру в онлайн-казино.

Из-за действий Беляева в городе закрыли 3 салона связи.

Приговор вступил в силу.