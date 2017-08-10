Ее арестовали.

В отношении 57-летней жительницы Нижневартовска возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей уже предъявлено обвинение и взяли под арест.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 6 августа 2017 года. Женщина выпивала с 66-летней соседкой. Во время застолья между собутыльницами разгорелась ссора. Обвиняемая несколько раз пырнула ножом пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.