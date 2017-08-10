За 2,5 года.

В России в течение 2,5 лет за коррупционные преступления осудили 45 000 человек. Из них 4500 - сотрудники правоохранительных органов, 3000 - представители органов местного самоуправления, более 400 - депутаты регионального и муниципального уровней. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александра Русецкого.

Издание сообщает, что ущерб от преступлений оценивается в 130 миллиардов рублей. 10 миллиардов были погашены добровольно. Изъято и арестовано имущество на сумму 70 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

"По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России", - заявил Русецкий.