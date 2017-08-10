Во Втузгородке.

В Екатеринбурге на улице Педагогической неизвестный надругался над школьницей.

"Изнасиловали девочку лет 12-13, мужчина кавказской национальности, невысокого роста, прихрамывает. Возраст от 30 предположительно. Приходил к нам участковый сегодня и я лично смотрела видео с камер наблюдения этого подонка, как он с этой девочкой шел", - написала в группе "Инцидент. Екатеринбург" местная жительница (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В СУ СКР по Свердловской области "Уралинформбюро" факт изнасилования не подтвердили, уточнив, что речь идет о насильственных действиях сексуального характера. От других комментариев в ведомстве воздержались.