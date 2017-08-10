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В Нижнем Тагиле судят мигрантов-автоугонщиковСегодня в 11:32

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Которые обворовывали салоны.

В Дзержинском райсуде Нижнего Тагила стартовал суд по делу о хищении автомобилей. На скамье подсудимых - мужчины 27 и 35 лет из ближнего зарубежья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, иностранцы промышляли с июня по октябрь 2016 года. За это время они похитили 6 машин из автосалонов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.

Следует отметить, что злоумышленники неофициально работали в автосервисах. Их задержали с поличным 15 октября 2016 года.

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