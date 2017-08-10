Его отправят в психбольницу.

24-летний житель Челябинска, обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы, избежит наказания. Экспертиза признала его невменяемым. Следователи ходатайствовали о направлении молодого человека на принудительное лечение в психбольницу. Решение примет Курчатовский райсуд Челябинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Школьница ушла на вечеринку 29 октября 2016. Там она поссорилась с обвиняемым. Молодые люди вышли на улицу, где подозреваемый нанес девушке 33 ножевых ранения, а труп спрятал. Тело девушки нашли 5 ноября.

9 ноября молодой человек совершил покушение на убийство малознакомого мужчины, 5 раз пырнув его ножом. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Следует отметить, что преступление долгое время оставалось нераскрытым.

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