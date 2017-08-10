Он задушил беременную коллегу-любовницу.

В Перми 10 августа вынесли приговор завотделением анестезиологии-реанимации Кизеловской горбольницы, задушившему беременную любовницу. Девушка работала медсестрой в его же отделении.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого суда, доктор проведет в колонии строго режима 14 лет, именно такого наказания требовало гособвинение. После отбывания срока мужчину ждет еще год ограничения свободы. Кроме того, бывший анестезиолог должен выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье убитой.

"В качестве смягчающих обстоятельств были учтены явка с повинной и помощь следствию, а также наличие у обвиняемого двух несовершеннолетних детей", - добавили в инстанции.

Мотивом для убийства, по данным суда, стал конфликт на почве личных взаимоотношений. Анестезиолог, его супруга-гинеколог и любовница-медсестра работали в одной клинике. Законная жена пригрозила разводом, когда узнала, что у соперницы есть ребенок от ее супруга. Неверный муж пообещал разорвать любовный треугольник, однако, вскоре его любовница-медсестра забеременела снова, пишет "Комсомольская правда".

Ссора между врачом и его подчиненной вспыхнула на рабочем месте во время ночного дежурства в феврале 2017 года. Сначала медик избил любовницу, а после задушил ее.