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В Челябинске арестовали замначальника СИЗО-310 августа в 15:45

  • Текст

За миллионную взятку.

Замначальника челябинского СИЗО-3 арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина получил более 1 миллиона рублей в период с сентября 2016-го по август 2017 года от жены осужденного предпринимателя. Обвиняемого задержали с поличным 8 августа.

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