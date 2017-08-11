За миллионную взятку.

Замначальника челябинского СИЗО-3 арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина получил более 1 миллиона рублей в период с сентября 2016-го по август 2017 года от жены осужденного предпринимателя. Обвиняемого задержали с поличным 8 августа.