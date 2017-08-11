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В Нижнем Тагиле ритуальный мошенник похитил 3,3 миллиона рублей10 августа в 16:23

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Ему грозит 10 лет колонии.

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с декабря 2014-го по июль 2016 года обвиняемый работал в сфере ритуальных услуг. Он принимал от клиентов заказы на изготовление и установку надгробных памятников. При этом он знал, что не сможет выполнить условия договоров. Мужчина заключил несколько сделок и скрылся.

В общей сложности обвиняемый похитил 3,3 миллиона рублей у 127 клиентов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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