Которые он выписал на матпомощь.

Суд вынес приговор бывшему начальнику МО МВД России "Березниковский", который присвоил несколько миллионов рублей. Экс-полицейскому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, с июня 2013 по апрель 2015 года офицер полиции незаконно выдал в качестве материальной помощи более 7 миллионов рублей 18 сотрудникам возглавляемого им отдела.

Кроме того, он вынудил одного из подчиненных составить рапорт о выдаче ему матпомощи. Когда тому выплатили 25 тысяч рублей, начальник присвоил их, объяснив это тем, что деньги нужны на расходы в связи с приездом начальства из регионального главка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Однако суд переквалифицировал статью на ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности.

Следует отметить, что краевое ГУ МВД подало в суд иск о возмещении причиненного вреда. Он будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.