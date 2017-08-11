В Березниках экс-начальник полиции отделался штрафом за присвоение 7 миллионов10 августа в 17:04
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Которые он выписал на матпомощь.
Суд вынес приговор бывшему начальнику МО МВД России "Березниковский", который присвоил несколько миллионов рублей. Экс-полицейскому назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, с июня 2013 по апрель 2015 года офицер полиции незаконно выдал в качестве материальной помощи более 7 миллионов рублей 18 сотрудникам возглавляемого им отдела.
Кроме того, он вынудил одного из подчиненных составить рапорт о выдаче ему матпомощи. Когда тому выплатили 25 тысяч рублей, начальник присвоил их, объяснив это тем, что деньги нужны на расходы в связи с приездом начальства из регионального главка.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Однако суд переквалифицировал статью на ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности.
Следует отметить, что краевое ГУ МВД подало в суд иск о возмещении причиненного вреда. Он будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
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