А тело сжег.

В Ирбите задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 5 августа 2017 года погибшая после работы пошла с друзьями в ресторан. Там она познакомилась с мужчиной, который отдыхал в другой компании. Из заведения они ушли вместе. По пути злоумышленник затащил девушку в сарай, изнасиловал ее и убил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег сарай.

Обугленный труп нашли наутро пожарные. А 8 августа в полицию поступило заявление от матери погибшей о пропаже дочери. В кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого. Он уже дал признательные показания.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга сообщил "Уралинформбюро", что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решаться вопрос об его аресте.