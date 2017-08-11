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Бывшему смотрителю кладбищ Екатеринбурга дали 2 годаСегодня в 10:03

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Условно.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему смотрителю кладбищ Александру Гришенкову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчине назначили 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралиформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С апреля 2012-го по март 2016 года Гришенков был смотрителем Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ. После увольнения он продолжал выдавать себя за сотрудника администрации этих погостов и брал деньги за погребение. Обвиняемого задержали с поличным.

Следует отметить, что в ходе следствия Гришенков полностью возместил ущерб потерпевшим - 1,5 миллиона рублей.

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