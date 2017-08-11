В Истоке.

В поселке Исток под Екатеринбургом нашли расчлененное тело мужчины, пропавшего около года назад.

Как сообщил "Уралинформбюро" собственный источник, тело было обнаружено около дома №2 по улице Земледелия. В пресс-службе регионального СУ СКР сказали, что пока не комментируют данную информацию.