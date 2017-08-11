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В Тюмени лжеполицейские похитили бизнесменаСегодня в 11:59

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Требуя вернуть долг.

В Тюмени полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в самоуправстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области, местный бизнесмен занял у знакомого 5,5 миллиона рублей, однако смог вернуть в установленный срок лишь 500 тысяч. Он попросил еще время, чтобы вернуть остаток.

Однако приятель коммерсанта ждать не захотел. Он попросил двух мужчин 34 и 40 лет помочь в решении вопроса за процент от суммы.

Подозреваемые выследили бизнесмена. Утром 31 июля 2017 года, когда он выходил из дома, злоумышленники силой затолкали его в машину. Они представились сотрудниками силовых структур и потребовали вернуть деньги, угрожая неприятностями. Под давлением потерпевший отдал 690 тысяч рублей. Его отпустили и дали несколько дней на уплату оставшейся части долга.

Бизнесмен написал заявление в полицию. В скором времени подозреваемых задержали. Как выяснилось, ранее оба были судимы. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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