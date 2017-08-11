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Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеровСегодня в 12:29

Столица Урала уступила лишь Москве и Питеру.

Студенты Высшей школы экономики проанализировали рынок наркотиков на секретной интернет-площадке по продаже психоактивных веществ RAMP. Посредством написанного ими программного года они сравнили стоимость и распространенность самых популярных наркотиков, а также долю наркопреступлений в разных городах России.

Екатеринбург оказался главным региональным центром по онлайн-продажам запрещенных веществ в стране. Количество наркодилеров, промышляющих в Сети, в уральской столице составляет 40 человек. Выше показатели только у Москвы и Санкт-Петербурга – 123 и 50 барыг соответственно. При этом Екатеринбург оказался на 2 месте по продажам кокаина, передает "Уралинформбюро".

Авторы исследования отмечают, что за прошедшие с распада СССР десятилетия появилось много новых проблем - например, рост количества наркозависимых с 50 тысяч до 7,3 миллиона человек и широкое распространение китайских синтетических каннабиноидов. При этом положение дел в глубинах "темного интернета" разнится с тем, что "рисуют" в официальных сводках, подчеркивают исследователи.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Гриня Распутин Сегодня в 12:48

Фиксировать количество нарко-дилеров и писать о них проще,чем ловить и сажать.Что делать?Вечный вопрос.Была отдельная служба по борьбе с наркотиками,но,видно,кому-то не понравилась их работа.Передали в МВД.Результат-????

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