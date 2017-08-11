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Похитившая у пайщиков 122 миллиона пермячка села на 5 летСегодня в 12:38

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И должна заплатить штраф.

64-летнюю жительницу Соликамска признали виновной в хищении более 122 миллионов рублей у пайщиков. Женщина проведет 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, она должна заплатить 400 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, женщина с использованием служебного положения организовала финансовую пирамиду и присвоила деньги 42 пайщиков. Среди потерпевших - жители городов Прикамья. Суд обязал пенсионерку возместить причиненный ущерб.

Ранее по теме:
В Соликамске пенсионерка лишила пайщиков 166 миллионов

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