Он готовил теракт.

11 августа россиянина Рената Бакиева, готовившего теракт в Турции, осудили на 6 лет и 3 месяца лишения свободы. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на местные источники.

Мужчину задержали накануне. Он планировал взорвать один из самолетов США на авиабазе Инджирлик. Бакиева арестовали, когда он изучал окрестности базы, передает "Уралинформбюро".

Россиянин признался, что является членом террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ.

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