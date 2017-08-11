Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя, обвиняемого в убийстве сожительницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в ночь на 6 мая 2017 года в квартире на Геологоразведчиков. Во время ссоры мужчина избил женщину до смерти двумя табуретами. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.