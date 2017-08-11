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Бывшего замначальника челябинской полиции взяли под арестСегодня в 14:35

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На 2 месяца.

Бывшего заместителя начальника УМВД по Челябинску Василия Потехина заключили под стражу до 8 октября 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в Тракторозаводском райсуде.

Потехину вменяется две статьи: приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.175 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Преступление, по данным следствия, было совершено в 2013 году - полиция изъяла с одного из складов крупную партию контрафактного алкоголя, после чего он пропал.

В 2014 году по факту исчезновения спиртного возбудили уголовное дело. В рамках расследования Потехина отстранили от работы, позже он уволился из органов.

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