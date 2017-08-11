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В Тюмени будут судить находившегося 12 лет в розыске аферистаСегодня в 16:19

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Ему грозит 10 лет.

В Ленинский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который 12 лет находился в розыске за жилищные аферы. Ему вменяют пять эпизодов мошенничества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый вступил в состав ОПГ. Злоумышленники подыскивали квартиры, владельцы которых вели аморальный образ жизни и не проживали в них. Эти квартиры демонстрировали покупателям и продавали. При этом клиентам мошенники вручали фиктивные ордера либо свидетельства о праве собственности. Ущерб оценили в 2,9 миллиона рублей.

В 2005 году обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся. Его задержали лишь в мае 2017 года в Москве. В настоящее время она находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следует добавить, что его сообщников осудили в 2006-2007 годах (главарь получил 9,5 лет колонии общего режима).

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