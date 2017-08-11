Ей грозит 12 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Тюмени, обвиняемой в похищении младенца.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 27 июня 2017 года около 17 часов. Местная жительница оставила новорожденного сына в коляске рядом с магазином на улице Республики, а сама ушла отовариваться. Проходившая мимо магазина обвиняемая решила увезти коляску.

Однако далеко злоумышленнице уйти не удалось - ее догнала мать младенца. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.