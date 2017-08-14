×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале геологу грозит 10 лет за хищение метеоритаСегодня в 10:28

  • Текст

Из музея.

На Южном Урале в отношении частного коллекционера, похитившего осколок метеорита "Челябинск" из музея, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Метеорит упал на территорию Челябинской области утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный фрагмент попал в озеро Чебаркуль, образовав 8-метровую воронку. Общая масса собранных осколков составила 654 килограмма, в космосе метеорит весил 13 тысяч тонн.

Осколки космического тела были переданы в государственный исторический музей Южного Урала. В начале июля 2017 года из учреждения пропал фрагмент весом 2,5 килограмма (рыночная стоимость составляет около 1,5 миллиона рублей). Его обнаружили в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею.

Коллекционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×