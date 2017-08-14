Ее признали невменяемой.

26-летняя жительница Магнитогорска избежит наказания за убийство двух сыновей. Экспертиза признала ее невменяемой. Следователи ходатайствовали о принудительном лечении женщины в психбольнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено в октябре 2016 года. Годовалый и 4-месячный мальчики мешали женщине отдыхать, и она задушила их.

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