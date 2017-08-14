×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени неизвестные похитили 2 миллиона из банкомата в "Магните"Сегодня в 15:09

  • Текст

Их ищут.

В Тюмени неизвестные взорвали два банкомата в магазине "Магнит" и скрылись с 2 миллионами рублей.

"Преступление было совершено вечером 11 августа. Злоумышленники смогли забрать деньги только из одного банкомата, второй им не удалось вскрыть до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Ведется розыск преступников", - рассказала "Уралинформбюро" начальник пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×