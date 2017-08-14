Их ищут.

В Тюмени неизвестные взорвали два банкомата в магазине "Магнит" и скрылись с 2 миллионами рублей.

"Преступление было совершено вечером 11 августа. Злоумышленники смогли забрать деньги только из одного банкомата, второй им не удалось вскрыть до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Ведется розыск преступников", - рассказала "Уралинформбюро" начальник пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик.