По просьбе прокурора.

Гособвинение запросило 3,5 года колонии для экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, которого обвиняют в получении взятки в значительном размере. Приговор будет оглашен 17 августа, передает "Уралинформбюро".

По версии следствия, 21 февраля 2017 года Бреденко получил от местного коммерсанта 150 тысяч рублей за общее покровительство при исполнении муниципального контракта. Сам экс-чиновник уверяет, что деньги ему передали на покупку цветов и конфет на 8 Марта, а признательные показания он дал под давлением следствия.

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