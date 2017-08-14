×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-главе Верх-Исетского района грозит 3,5 года за взяткуСегодня в 15:48

  • Текст

По просьбе прокурора.

Гособвинение запросило 3,5 года колонии для экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, которого обвиняют в получении взятки в значительном размере. Приговор будет оглашен 17 августа, передает "Уралинформбюро".

По версии следствия, 21 февраля 2017 года Бреденко получил от местного коммерсанта 150 тысяч рублей за общее покровительство при исполнении муниципального контракта. Сам экс-чиновник уверяет, что деньги ему передали на покупку цветов и конфет на 8 Марта, а признательные показания он дал под давлением следствия.

Ранее по теме:
Прокурор озвучит наказание экс-главе Верх-Исетского района
Суд по делу экс-главы Верх-Исетского района перенесли на месяц

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×