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В Челябинске сбитый ребенок обернулся для водителя маршрутки "уголовкой"Сегодня в 16:29

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Мальчик скончался в больнице.

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика после ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Водителю маршрутки,сбившему ребенка, грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария произошла 10 августа на улице Бажова. Ребенок переходил дорогу по "зебре", когда его сбило маршрутное такси. Мальчика с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом бедра доставили в больницу. Спасти его не удалось.

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