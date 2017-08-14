Во сне.

В отношении 27-летней жительницы Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 12 июня 2017 года подозреваемая положила с собой на кровать новорожденного сына и придавила его во сне. Смерть мальчика наступила от асфиксии.

Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.