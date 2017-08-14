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В Москве схватили смертников ИГИЛСегодня в 16:08

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Готовящих теракты.

Сотрудники ФСБ РФ поймали членов ИГИЛ, готовящих серию терактов в Москве и Подмосковье, пишут федеральные издания.

Среди задержанных - эмиссар ИГИЛ, курировавший организацию преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Также была обезврежена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.

Террористы планировали устроить взрывы на транспортных объектах и в крупных торговых центрах, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в конце июля в Санкт-Петербурге ФСБ схватила семерых выходцев из Центральной Азии, готовящих теракты

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