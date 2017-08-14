За обман 135 клиентов.

В суд передано уголовное дело владельца крупного екатеринбургского автосалона. 33-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 и п."б" ч.2 ст.165 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По материалам следствия, с сентября 2014 по март 2015 года глава автосалона заключал с жителями Екатеринбурга и городов-спутников договоры на реализацию их транспортных средств. Сотрудники фирмы обещали продать машины быстро и максимально выгодно, уверяя, что этим будут заниматься профессионалы, а технику выставят на площадках ведущих авторынков региона.

Однако агентский договор, с которым хозяева машин знакомились лишь поверхностно, имел ряд нюансов. Например, получить деньги от продажи авто его бывший владелец мог только спустя 12 банковских дней и только безналичным способом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Часть клиентов не смогла ни вернуть машину, ни получить деньги от ее реализации. Следователи выявили 135 пострадавших. Сумма причиненного им ущерба превысила 50 миллионов рублей.